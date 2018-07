Pedro y Sandra llevan dos años sin saber de su hija. "No sabemos nada de nuestra hija desde hace 2 años. estamos desesperados". Nos cuentan que "nuestra hija se marchó a Suecia hace 2 años y hemos perdido el coantato". Confiesan Pedro y Sandra que "tenemos miedo de que a nuestra hija le haya pasado algo malo".



Desiré tiene 18 años y no se sentía a gusto, se encontraba perdida y apartada de su familia, por eso decidió cambiar de vida y, desde entonces, busca el equilibrio. Vive en Suecia desde los 16 años. Nos cuenta que se fue porque sus padres se separaron y se fueron a vivir al pueblo y ella no quería vivir allí.

Así ha sido el reencuentro de estos padres con su hija después de dos años sin verse y sin saber nada.