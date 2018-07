Ana llega a El Diario dispuesta a contar la verdad de su vida a su madre. Se arrepiente de todos los disgustos que le ha dado. "Quiero que mi madre sepa la verdad de mi vida. Mi situación es alarmante". Confiesa que ha sido una hija "un poco rebelde" y que hay muchas cosas que no le ha contado a su madre porque esta enferma y no ha querido irritarla ni que se preocupe por sus problemas. Ana nos dice que "soy la oveja negra de mi familia. Mis padres nunca han confiado en mí". Sobre la relación con sus padres dice que "es muy tirante por los disgustos que les he dado".

Manoli es la madre y le ha contado lo que piensa a Sandra. La hija de Manoli está desesperada y no puede sacar adelante a su familia. La solución que ve Manoli para su hija es que consiga algún trabajo. Sandra apela a la generosidad del público de El Diario y espera que le salga algún trabajo por Marbella.