"Quiero que mi hija se someta a un cambio de imagen"

La ilusión de la hija de Montse es ser azafata pero con ese aspecto nunca lo logrará. Montse dice que "mi hija se ha vuelto más responsable pero todavía tiene que cambiar su imagen". Montse viene a El Diario porque que quiere que su hija cambie de look. "Quiero que mi hija se someta esta tarde a un cambio de imagen. Su aspecto no me gusta".



Yolanda reconoce que es un poco alocada y que le gusta hacer reir a la gente aunque, no siempre todo el mundo entiende su humor. Nada más entrar, dice que lleva botines hoy porque vienen pisando fuerte. Confiesa que es un caso fuera de los normal y por eso mucha gente no le entiende. A su madre no le gusta su aspecto y quiere que se haga un cambio de look en El Diario.



¿Cómo habrá quedado Yolanda tras someterse a un cambio de imagen?