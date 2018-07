"Quiero hacer realidad el sueño de mis padres"

Los padres de Alfonso llevan volcados 26 años en él y su hermana. Alfonso tiene cáncer desde los diez años y su hermana está postrada en una silla ruedas por varias enfermedades.

Alfonso quiere agradecer en el programa a sus padres el apoyo incondicional que ha recibido tanto él como su hermana "yo le pedí a mi madre que me dejase morir pero no me dejó que me rindiese".

Alfonso es un chico con mucha fuerza de voluntad y positivismo, tiene muy claro que no puede abandonar y que debe seguir luchando, principalmente por su hermana. Alfonso quiere regalarle a sus padres el sueño de ver el mar.

Disfruta con la historia más especial de El Diario.