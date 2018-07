"Quiero encontrar a mis hermanos"

Trini visita El Diario con el objetivo de encontrar a sus cuatro hermanos, Antonio, Miguel, Alfonso y Daniel. Los busca por ella misma y por su madre. trini quiere cumplir la última voluntad de su madre, encontrarlos y pedirles perdón. "Mi madre abandonó a sus cuatro hijos y ahora necesita encontrarlos". De su madre nos cuenta que "se casó con 11 años y tuvo 4 hijos, luego los abandonó". Trini confiesa que "siempre sentí rencor hacia mi madre por habernos abandonado".



Juan Antonio y Alfonso no saben lo que es tener una madre, no han sentido su cariño ni han compartido momentos de ternura ni felicidad junto a ella. La suya los abandonó y su vida desde ese momento, ya nunca fue la misma. Llegan a El Diario porque buscan a su madre que los abandonó cuando eran niños. Hoy van a conocer a su hermana. Confiesan que no guardan ningún rencor hacia su madre.

Trini y sus dos hermanos, Juan Antonio y Alfonso, se conocen por primera vez. Trini les trasnmite el mensaje de su madre, que está muy delicada, "antes de morirse quiero ver a mis ocho hijos y quiero pedirles perdón".