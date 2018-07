"Quiero conocer a mi padre"

Inma está buscando a su padre biológico. Nos ha contado que toda su vida ha escuchado, por boca de su madre, que una persona era su padre y cuando decide tomar en serio este tema, le dan otro nombre. Este último nombre que le han dado es Alfonso García Beiroa, de Sevilla. "Mi madre me ha dado dos nombres de si supuesto padre. Sé que esconde algo". Inma nos ha contado que "me crié con mis abuelos porque mi madre llevaba mala vida". Confiesa que "mi madre nunca se ha preocupado por mí. Nuestra relación es nula". Sobre la búsqueda de su padre, dice que "mi madre no me está ayudando a encontrar a mi padre. Me confunde". Inma quiere conocer a Alfonso para saber si es su padre y hacer una prueba de ADN.



Alfonso reconoce que en su juventud viajó mucho y conoció a gente de todo tipo, sobre todo, mujeres. A veces, siente nostalgia de esos años. ¿Cómo reaccionará cuando sepa que puede tener una hija desconocida?



Rosa, la madre de Inma entra por teléfono y asegura que Alfonso es su padre. Dice "Alfonso es el padre de mi hija y él lo sabe. Que no disimule". Alfonso e Inma están dispuestos a hacerse la prueba del ADN para confirmar o no la paternidad. Y la prueba confirma que Alfonso sí es el padre de Inma.