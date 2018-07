Le preguntamos a Frank que siente hacia su madre y nos ha dicho que piensa que "no es mi madre por las cosas que hace". Viene a El Diario porque quiere hacerle una pregunta: ¿Quién es mi verdadero padre? Fran está harto de sus mentiras y contradicciones y quiere saber quién es su padre. Nos cuenta que "casi no ha visto a mi madre. A mis hermanos sí los ha criado, a mi, mi padre es mi abuelo y mi madre, mi abuela, que en paz descanse. Esa es mi familia". Afirma Frank que "mi madre me ha dado mil versiones de mi padre. No creo nada en su palabra".



La madre de Frank se ha puesto muy nerviosa al saber que era su hijo quien estaba en el programa. Sandra nos dice que está hablando con una redactora del programa para ver si se calma y puede hablar con su hijo.