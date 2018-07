Nerea dice que Nunca he sentido su cariño. ¿Estará dispuesto Antonio a entrar en el Punto de encuentro con su hija? Nerea quiere sincerarse con su padre. "Quiero preguntarle a mi padre por qué no ha estado a mi lado cuando lo he necesitado". Además, nos ha dicho que que "no tengo confianza con mi padre. Me ha fallado demasiadas veces". También ha confesado que "Mi padre no se ha portado bien conmigo. Me ha dado de lado"



Después de un año complicado laboralmente, Antonio tiene un trabajo con el que sacar adelante a su familia. Poco a poco su vida va recuperando la normalidad. Su hija Nerea dice que nunca ha tenido su cariño y apoyo.

Antonio y Nerea van a tener 12 horas para hablar e intentar solucionar sus problemas. Veremos cómo termina esta historia. ¿Cuál será el desenclace?

Nerea y su padre se reencuentran tras su paso por el Punto de encuentro. Antonio y Nerea han convivido 12 horas para entenderse. Padre e hija han descubierto el contenido de la caja de los deseos: han escrito sus deseos... ¿Los cumplirán?