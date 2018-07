Rocio y su padres hace tiempo que no se hablan. En El Diario ella encontró a sus padres, sin embargo no se lleva bien con ninguno de ellos. Su padre no acepta que su hija Rocio viva junto a él. "mi padre me ha decepcionado, lo encontré después de 21 años y me ha dado la espalda".

Rocio tampoco se lleva bien con sus hermanos. Su mala relación con su familia hace que Rocio vuelva a El Diario a recuperar la confianza y el cariño de su familia. Esta vez son sus padres quienes reclaman a Rocio poder volver a ser una familia. Su madre en cambio, ha hecho que Rocio se sienta tirada. Los temas económicos han provocado que también se deje de hablar con ella. Tacha de mentirosa a su madre.

El padre de Rocio ha provocado el enfado entre ellos, por no aceptar a la pareja de su hija por ser muy mayor para ella. Desde entonces su padre no quiere saber nada de su hija, está muy dolido, por cómo ha actuado Rocio con él. .

Finalmente madre e hija deciden hablar para poder conciliarse. El padre y Rocio zanjan su relación sin querer saber nada el uno del otro.