"Nunca he sentido el cariño de mi madre"

Sergio se ha sentido abandonado por su madre durante todo su vida. Nos confiesa que "desde los 14 a los 18 años estuve en varios centros. Mi madre me visitó una vez". las declaraciones de Sergio son duras: "Me he visto en la calle. Mi madre me ha echado de casa. He sido niño, he sido hombre y he sido padre pero nunca he sido hijo".



Tras varias relaciones fallidas, Eva parece haber encontrado la estabilidad con su pareja actual con el que no descarta convertirse en madre, de nuevo. Su hijo mayor siempre se ha sentido abandonado por ella. Eva confiesa que le echa de menos y en ese momento sus lágrimas afloran. Su hijo piensa que ha sido una madre fría y ausente. Reconoce que la infancia de su hijo ha sido dura y que se ha debido sentirse solo y abandonado por ella. Su hijo no entiende por qué lo dejó en centros y se olvidó de él.



Tras cinco años sin verse, madre e hijo se encuentran de nuevo. Así ha sido el momento.