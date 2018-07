Mercedes visita el plató de El Diario porque se siente como una extraña con su nuera. "Mi nuera me hace sentir como una extraña en su casa. Quiero saber por qué". Mercedes está muy dolida por los desprecios de su nuera y quiere pedirle explicaciones.



La Caravana se ha desplazado hasta la casa de Micky para entregar una nota de Mercedes. Micky nos recibe y acepta subir a la Caravana para leer la nota. A leerla se da cuenta que alguien quiere saber por qué se ha distanciado de su vida. No sabe quién está destrás de este mensaje pero sospecha que puede ser de su suegra. Micky afirma que se lleva bien con su suegra y que no hay ningún problema entre ellas.



Suegra y nuera intentan aclarar en el plató de El Diario los motivos de su distancionamiento.