María Teresa ha venido a El Diario porque necesita a su hermano y quiere recuperar la relación con él después de cuatro años. "Siempre he sido la oveja negra de mi familia. Necesito a mi hermano más que nunca". Además, el hijo de María Teresa también quiere recuperar a su tío. "Mi hermano conoció a mi hijo hace 4 años y no ha vuelto a verle". María Teresa nos cuenta que su hermano "es un padre para mí. No sé nada de él desde hace años". Culpa a sus hermanas porque han intentado romper la relación con su hermano.

Bernardo reconoce que ha tenido una vida bastante estable y feliz, sobre todo gracias al cariño y apoyo de su mujer.