César cree que el resultado de las pruebas de ADN va a ser positivo. Está seguro al cien por cien. Pero él cree que su supuesto padre, Vicente no cree lo mismo. 'Mi padre me negó el otro día ante toda España, dijo que no era su hijo'. César ha afirmado que 'Sé que mi madre dice la verdad, Vicente es mi padre y el ADN lo demostrará'. La madre de César está muy ofendida con su ex por dudar de su paternidad.

Por fin, Sandra abre el sobre que César tanto ha esperado y la prueba de ADN realizada confirma que Vicente SÍ es el padre de César. El abrazo emocionante entre padre e hijo llena de ilusión a César y a Vicente, que dice estar muy feliz.