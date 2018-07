"No me dejes, eres lo único que me queda"

Antonio viene a El Diario para hablar con su mujer. Él cree que su mujer "sigue conmigo porque le doy pena". Él cree que ya no le quiere y que sigue con él por pena. Nos asegura que su matrimonio "va mal desde que estoy en silla de ruedas". Nos cuenta que tienen muchos problemas... "Tenemos problemas económicos desde que estoy en silla de ruedas y mi mujer me culpa".

Isabel lleva 20 años con su marido y tienen dos hijas en común y muchos problemas familiares y económicos. Hace mucho tiempo que su vida dejó de ser fácil. Isabel nos cuenta que está a punto de perder su casa y la situación económica va cada vez a peor.



Antonio e Isabel se encuentran y él le pide que "no me dejes, por favor, es lo único que me queda". Piden la ayuda de todos.

Una espectadora de El Diario ofrece el alquiler de un piso en Murcia para Antonio e Isabel. La pareja, entre lágrimas, le agradecen tanta generosidad. Muchas gracias.