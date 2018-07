"Mis 3 hijos están enfermos y nos quitan la casa"

Juana llega a El Diario para pedir ayuda. Nos cuenta que su hija mayor padece síndrome de down y ahora se ha quedado ciega. Y los pequeños tienen distrofia muscular y están en silla de ruedas. Además, está a punto de perder su casa y no tiene dónde ir. Juana también quiere pedir perdón a su pareja. "Quiero que mi pareja me perdone por haberme ido de casa. Me agobié mucho". También nos confiesa Juana que "mi pareja lleva 2 años en paro y nos van a embargar la casa por no pagar".

Nicanor siente que todos los problemas se le vienen encima sin que él pueda hacer nada. Lo único que le queda es la esperanza. Su mayor preocupación, confiesa, son sus hijos porque están enfermos. Nicanor pide a alguien que se compadezca de la situación que están viviendo y que le den trabajo. El teléfono para poder ayudar es el 902 30 00 17.



La madre de Juana también ha llegado a El Diario y Juana le da la gracias por su ayuda. "Mi madre me ayuda con los niños cuando no trabaja. Es muy importante para mí"