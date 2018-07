Raquel nos está contando cómo es la relación con su madre. Raquel considera que no ha sido una buena madre. El resto de sus hermanos opina lo mismo que ella. "Mi madre nunca se ha preocupado de sus hijos. No ha tenido instinto maternal".



María Jesús tiene 10 hijos, aunque ninguno vive con ella. A excepción de algunas viejas rencillas, dice que la relación familiar es buena. Su hija le echa en cara y le dice: "Preocúpate por tus hijos, no por los hombres". Ésto es lo que Raquel quiere de su madre: "Quiero que mi madre se dé cuenta del daño que nos ha hecho".