Llevan tres años enfrentadas... ¿Podrán hacer las paces?

Guadalupe viene a El Diario para tratar de reconciliarse con su suegra pero no está dispuesta a pagar cualquier precio. Sobre la relación con su suegra nos cuenta que "desde el principio noté que mi suegra era controladora y entrometida". Asegura que "mi suegra piensa que mi marido sigue teniendo 10 años y lo quiere controlar". Nos sigue diciendo Guadalupe que "mi suegra opinaba de nuestra vida y yo me callaba para no discutir". Entre sollozos y lágrimas, nos dice que "estoy embarazada y mi suegra no ha intentado acercarse a mi". "Mi suegra tiene que asumir que tenemos que vivir lejos de ella".

Jorge es el marido de Guadalupe y nos habla de su situación. Su mujer Guadalupe y su madre llevan 3 años enfrentadas. Confiesa que es "es muy violento tener que ver a mi madre Esther fuera de mi casa". Asegura que "me gustaría que mi mujer y mi madre hicieran las paces".



Esther siempre ha estado muy unida a sus hijos aunque ahora la distancia se ha interpuesto entre ellos. Su nuera está dispuesta a hacer las paces si no se entromete en su vida. Nuera y suegra se encuentran y se reconcilian entre lágrimas.