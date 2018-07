Laura quiere romper la relación de su madre

Laura nos cuenta que su madre tiene una relación en la distancia, él vive en Nicaragua. Hace dos años y medio que no se ven y Laura piensa que eso así no puede funcionar. Laura dice que "el novio de mi madre no me gusta, tiene que dejarlo". Nos ha confesado que "eché al novio de mi madre de casa y tuvo que volver a su país". Luchó y al final "conseguí separar a mi madre y a su novio y volveré a hacerlo".



María Jesús dice que no tiene suerte con los hombres, que todos desaparecen de su vida y ahora, su actual pareja, vive muy lejos de ella, por eso, ya no sabe qué hacer. ¿Estará dispuesta a dejar a su pareja por su hija?