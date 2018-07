"Isabel no pierde la esperanza"

Isabel, de 49 años, cuenta que cree "que estoy embarazada de mi amigo Agustín. Hoy se lo diré". Su amigo Agustín, que también estuvo en El Diario, dijo en el programa "que le gustaban los chicos y luego me tiró los trastos". Cuenta que "conocí a Agustín en el programa y me enamoró". Confiesa Isabel que "Agustín me dio calabazas en el programa. Luego se acostó conmigo en el baño del tren".



La primera vez que conocimos a Agustín vino a declararse a un conductor de autobuses que le dio calabazas. Y la segunda ocurrió algo muy distinto. Una mujer le confesó que estaba enamorada de él. Agustín niega haber mantenido relaciones con ella.