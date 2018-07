¿Estará Juan diciendo la verdad? ¿Será o no el padre de las gemelas? El ADN tiene la respuesta. ¿Por qué la madre de Iris y Nagore les oculta quién es su padre?

Nagore revela a su hermana Iris unas palabras que su madre le ha confesado este fin de semana. Le dice que "Juan no es su padre y que no busquemos más que venimos de fecundación in vitro". Iris se derrumba al saber ésto y dice que no lo cree.



Juan, el supuesto padre de las gemelas, dice que lo que dice la madre de fecundación in vitro es "una mentira como una catedral. Eso fue un polvo mal echado de una noche"

Según los estudios genéticos realizados por ADF Tecnogen sobre las muestras extraídas a Juan Jiménez Galiano y a Iris y Nagore Pérez Pérez se puede concluir que Juan no es el padre de Iris y Nagore.