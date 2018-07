"Hoy, mi novia del chat sabrá quién soy"

Marta es transexual y bisexual y tiene una relación con Vanessa. Viene a El Diario para saber si su novia del chat le es infiel y si le quiere. Nos cuenta que "mi novia del chat no me ha visto de mujer, sólo de hombre. Hoy nos conoceremos".



Vanesa tiene claro que en el amor lo que importa es el interior. Ella siempre se ha enamorado de las personas y no de su aspecto hasta el punto que le da igual que su pareja sea un hombre o una mujer. Vanesa ha conocido por primera vez en su vida a su pareja del chat tal y como es. parece que Vanesa no ha sido del todo sincera con Marta. Le ha dado un no por respuesta. Seguirán siendo amigas.