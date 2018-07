"Hoy me declaro a mi mejor amigo"

Maite confiesa que lleva enamorada de su amigo Juan David casi cinco años. Hoy me he decidido a declararme porque "ya es mucho tiempo y por probar". Nos ha dicho que Juan David es "mi mejor amigo y es mi amor platónico. necesito decirle lo que siento". Maite asegura que "nunca le he dicho a mi amigo que le quiero por miedo a romper nuestra amistad". También nos dice que "sufro mucho cada vez que veo a mi amigo con otras chicas. Lo amo en secreto".



Juan David, de 21 años y de Alicante, reconoce que llama la atención en las discotecas, aunque él intenta pasar lo más desapercibido posible.



¿Sentirá su mejor amigo lo mismo que ella o le dará calabazas?