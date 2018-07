"Mi hija no acepta a mi pareja"

Mariló acude a El Diario para que su hija acepte a su pareja de una vez. Llevan 6 meses juntos y su hija "no acepta a mi pareja, lo trata con desprecio y ha dejado de hablarme". Mariló habla de su hija y dice que "es egoísta, no quiere que sea feliz con mi nueva pareja". Según nos cuenta Mariló, su hija no acepta a su novio porque es extranjero y 12 años más joven. "Mi novio me quiere, pero mi hija dice que está conmigo por interés".



Cristina, de 19 años, está estudiando jardinería y actualmente vive con su hermano y su novio y dice que se lleva bastante bien con los dos. Reconoce que está peleada con su madre. No le gusta la pareja de su madre porque es joven y extranjero. Lleva un mes sin hablar con su madre porque no acepta a su pareja.



¿Estará dispuesta a aceptar a la pareja de su madre? ¿Qué consejos les daríais?