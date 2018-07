Los hermanos se reencuentran tras 15 años separados

A Rafael le adoptaron desde los cuatro años y desde entonces no ha sabido nada de su familia biológica. ha venido a El Diario en busca de su padre, madre y sus tres hermanas. "Necesito encontrar a mi familia biológica, hace 15 años que no sé nada de ellos". En el programa ha descubierto que son 8 hermanos y no 7, como él creía.



Carmen, Teresa y Estefanía vuelven a El Diario para buscar a sus hermanos. No saben que entre el público, está sentado Rafael, el hermano pequeño. Se van contentos y felices por el reencuentro.