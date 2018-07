Hermanas enfadadas por una Comunión

Manoli nos cuenta que "mi hermana no acudirá a la Comunión de mi hijo por venganza". Viene a El Diario porque quiere "que mi hermana olvide su rencor, lleva dos años enfadada conmigo".



Huertas es viuda y tiene unas hijas gemelas y seis nietas. Una de ellas vive en su casa y dice que es como una hija más. Nos dice que ella no va a ir a la Comunión porque su hermana no fue a la de su nieta.



Manoli habla con su hermana y trata de convencerla para que vaya a la comunión de su hijo. Huertas llorando dice que "es lo único que tenía, mi hijo". Vicenta es la hermana de manoli y Huertas y también ha venido a El Diario.