"Me gustaría saber si tengo posibilidades"

Manuel viene a El Diario para saber "por qué Jennifer ha perdido el interés en mí. Yo no la he olvidado". Manuel conoció a Jennifer en Mallorca, hace dos años. Él no ha olvidado las vacaciones que compartieron juntos. Manuel tiene la ilusión de volver a ver a Jennifer... "Me gustaría volver a ver a Jennifer después de 2 años y saber si tengo posibilidades".

Jennifer tiene 22 años y se considera una persona abierta y muy dinámica. Entre sus aficiones se encuentra el motociclismo, viajar y salir de fiesta. Jennifer se lleva una sorpresa al saber que es Manuel quien reclama su amistad. Ella dice que no siente nada por él.