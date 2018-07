Hace tres semanas Félix estuvo en El Diario para contarnos su historia. Tiene dudas acerca de la paternidad de su hija pequeña. Félix estuvo casado con la madre de sus hijos, tuvo un hijo mayor, que no tiene ninguna duda, pero de la pequeña sí tiene dudas. De hecho, Félix afirma que está convencido que no es su hija. "Sé que el resultado de mi prueba de paternidad será negeativo".



María dice que mintió en todo lo que dijo Félix en el anterior programa. "Mi ex dice que le era infiel en mis clases de inglés, nunca recibí esas clases". María nos dice en el programa que "sé que el resultadi de la prueba de ADN de mi ex y mi hija será positivo".



Félix sí es el padre de Lidia. La prueba de ADN lo ha confirmado. Féliz pide perdón públicamente a la madre y a sus hijos.