No es una inocentada

Yeni se encontró a su hijo en los baños de una discoteca vestido de mujer, desde entonces se siente una fracasada "no me lo esperaba y fue muy duro para mí". Yeni dice que cuando vio así a su hijo se le vino el mundo encima. A día de hoy Jeni asume que su hijo sea travesti pero hay cosas de su 'hija' por las que no pasa y quiere aclaralo en El Diario.