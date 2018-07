Cristian no perdona a su hermana

Azucena asiste al programa para tratar de solucionar el problema que tiene con su hermano y poder concoer a su sobrino. Nos cuenta que "llevo un año y pico sin hablar con mi hermano. No conozco a mi sobrino y me duele". Azucena confiesa que "en mi barrio me dijeron que mi cuñada esperaba un niño de otro y yo me lo creí". "Mandé un sms a mi cuñada diciendo que estaba embarazada de otro y mi hermano lo leyó". Se crio con su hermano Cristian y su abuela, porque su madre les abandonó. Nos dice que siempre ha estado muy unida a su hermano.



Cristian acaba de ser padre y se siente muy feliz. la paternidad es toda una experiencia para un joven como él, que la ha afrontado con madurez y valentía. Lleva más de un año sin hablar con su hermana, no le perdona que dudara de su paternidad.



Cristian no puede perdonar a su hermana por dudar de su paternidad.