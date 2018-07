Boda en directo, en El Diario

Llevan juntos 50 años y nos dice que "quiero volver a casarme con mi mujer... ahora mismo. Espero que acepte" Federico quiere casarse esta tarde en directo en El Diario. ¿Qué dirá su mujer? Nos confiesa Federico que "Después de 50 años casados, hace dos años descubrí que mi matrimonio no era válido". Y todo fue por un error administrativo por lo cual su boda de hace 50 años no era válida. Federico nos dice que tiene todo preparado para su boda... "Tengo la Iglesia, la familia, los amigos, el convite... Sólo me falta la novia".

La caravana de El Diario se encuentra con María, que no sabe nada de la sorpresa, y un mensaje le dice: ¿Te quieres volver a casar conmigo ahora mismo? Su marido quiere celebrar las bodas de oro casándose de nuevo estar tarde en directo.