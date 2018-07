"En 27 años he visto a mi padre tres veces"

Raúl llega a El Diario con el objetivo de preguntar a su padre por qué sólo se ha encontrado con él en tres ocasiones. "En 27 años he visto a mi padre 3 veces, nunca me ha llamado ni me ha escrito". Raúl se reencontrará con su padre... ¿Qué pasará?.



Eleuterio se separó hace 20 años y tiene 4 hijos con los que habla por teleléfono pero a los que apenas ve debido a la distancia que los separa. Su hijo Raúl asegura que nunca ha estado presente en su vida.



Padre e hijo ¿podrán tener una relación normal algún día?