"A mi abuelo, tanto sexo lo va a matar"

Rubén está muy preocupado por su abuelo y dice que "Mi abuelo está con demasiadas mujeres, tanto sexo lo va a matar". Nos cuenta que a su abuelo "le gustan las extranjeras porque dice que son más ardientes". Rubén confiesa que "desde que mi abuelo conoció el chat, no deja de conocer extranjeras". Además, Rubén quiere que su abuelo abra los ojos... "Su novia es una interesada". Nos confiesa que su abuelo "se ha echado una novia peruana y dice que quiere casarse con ella".



Pepe hace 25 años que se separó y, desde entonces, no ha dejado de disfrutar de la vida y de las mujeres, que se han convertido en su afición favorita.



¿Estará su abuelo dispuesto a dejar a su pareja peruana? Parece que Pepe no piensa dejar ni a su pareja ni el sexo.