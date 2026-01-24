Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 3

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario: “Me ha gustado tu escote generoso”

El miembro del jurado ha elogiado el atuendo de la concursante para enfrentarse al desafío Trash!

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario ha lucido un look de lo más gamberro en el divertido número de percusión que ha protagonizado junto a los conocidos Trash!

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío

Tras su desafío, Santiago Segura ha valorado el número de la mujer de Jesulín de Ubrique, “estáis un poco negativos, me ha gustado tu escote generoso, era un número alegre”, le ha dicho el miembro del jurado a la concursante.

Una valoración que Santiago Segura le ha prometido alta tras ver el divertido número protagonizado por María José Campanario.

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario: “Me ha gustado tu escote generoso”

Eduardo Navarrente, en El Desafío

“Me va a costar la vida”: Eduardo Navarrete, en llamas sobre un quad en el próximo programa de El Desafío

Pablo Motos y El Xokas

Xokas flipa al conocer el precio de la cámara súper lenta de El Hormiguero: “Es una fumada”

Manu, concursante de Pasapalabra
Los motivos que le avalan

¿Será Manu el ganador del bote de Pasapalabra? Experiencia, humildad y constancia de un recordman

El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"
El momentazo de la semana

El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"

José Yélamo tras ganar el tercer programa de El Desafío
Contenido extra

José Yélamo tras ganar el tercer programa de El Desafío: “Llevaba todo el día pálido y sin sonreír”

El concursante se ha llevado la victoria con un reto en el que se la ha jugado al tener que realizar un escapismo con fuego.

"Fue algo místico": Roberto Leal y Mercedes repasan sus vivencias en Marrakech
Imperdible

"Fue algo místico": Roberto Leal y Mercedes repasan sus vivencias en Marrakech

El presentador y su madre han recordado algunas de las experiencias más alocadas que vivieron en su paso por la ciudad marroquí.

Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo

Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo: “Los tienes bien puestos”

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Publicidad