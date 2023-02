El balance de Laura Escanes en el ‘El Desafío’: “Lo estoy disfrutando muchísimo”

Laura Escanes continúa disfrutando de su experiencia en ‘El Desafío’. Después de varias semanas y muchas pruebas superadas, ha confesado que la tristeza se apodera de ella cuando piensa que se encuentra ya en la mitad de la temporada y que ello hace que cada vez el final sea algo más cercano.

Cuando comenzó como concursante de ‘El Desafío’, la influencer estaba repleta de miedos e incertidumbres por las pruebas que le llegarían, pero poco a poco se ha ido sorprendiendo a sí misma y hasta ha logrado ser la ganadora de la cuarta gala con su increíble tiempo de 3:40 minutos en la Apnea.

Además, esta semana se ha enfrentado con su compañera Rosa López a un ‘duelo entre las nubes’ en el que ha conseguido un tiempo de 2:02 minutos, un reto que le ha costado el uno de Pilar Rubio.

La joven admite que lo que está viviendo es algo inconcebible si no llega a ser por su participación en el programa: “Son cosas que no me hubiera imaginado, si no es por el programa no me las hubiera planteado hacer”. Por ahora, Laura Escanes se ha puesto a prueba con retos como la Apnea, bailes sobre el agua, conducciones temerarias por una pasarela infernal, llevando el ritmo de la batería junto a la cantante Malú… sus retos y ansias de progreso no cesan y ella misma lo confiesa: “Tengo muchas ganas de ir superándome con cada semana”.