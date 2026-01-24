Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 3

“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

La humorista tiene por delante el desafío de la Maniobra infernal en el que tendrá que demostrar sus dotes al volante.

La tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

Publicidad

Eva Soriano ha tenido la prueba de la Maniobra infernal en la tercera gala de El Desafío. En los entrenamientos la concursante se ha jurado a sí misma que no se va a quejar.

Eva Soriano: “Me siento vulnerable”

La concursante ha asegurado seguir los consejos del coach para “mantenerse con vida”. En los entrenamientos, Eva Soriano lo ha pasado realmente mal con los nervios al volante del coche.

El desafío consiste en realizar una complicada maniobra con el coche para ceder el paso a otro vehículo. Una maniobra en la que pueden quedar varias ruedas en el aire. ¿Será capaz Eva Soriano de superar sus nervios y conseguir el reto?

El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas

El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas: "Podría haber habido un accidente"

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”
Retos | Programa 3

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío
Retos | Programa 3

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas
Retos | Programa 3

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

El cantante ha tenido que plantar cara a su vértigo en la Pasarela de vértigo en El Desafío.

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”
Retos | Programa 3

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

Las dos concursantes vivirán un duelo en un desafío que solo cinco concursantes han logrado en la historia del programa. ¿Conseguirán vencer El Puente?

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentarán a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentan a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

“Hay que sacar todo”: Manu, obligado a un 24 en El Rosco para evitar la Silla Azul

“Hay que sacar todo”: Manu, obligado a un 24 en El Rosco para evitar la Silla Azul

La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

Publicidad