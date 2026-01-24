“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

Eva Soriano ha tenido la prueba de la Maniobra infernal en la tercera gala de El Desafío. En los entrenamientos la concursante se ha jurado a sí misma que no se va a quejar.

La concursante ha asegurado seguir los consejos del coach para “mantenerse con vida”. En los entrenamientos, Eva Soriano lo ha pasado realmente mal con los nervios al volante del coche.

El desafío consiste en realizar una complicada maniobra con el coche para ceder el paso a otro vehículo. Una maniobra en la que pueden quedar varias ruedas en el aire. ¿Será capaz Eva Soriano de superar sus nervios y conseguir el reto?