Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 2

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

La modelo ha dejado un espectáculo increíble y con mucho riesgo desde las alturas.

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

Publicidad

La combinación de agua, gimnasia en aro y gravedad son tres factores que juntos pueden ser muy peligroso. Jessica Goicoechea se ha enfrentado a un reto mayúsculo en el que la concentración y la fuerza han jugado un papel fundamental.

“Este dolor me parece imposible de superar” ha confesado la modelo durante los ensayos. Con marcas por todo el cuerpo, realizar un ejercicio como este en pocos días es algo casi imposible.

Jessica Goicoechea: “Es un dolor imposible de superar”

En la prueba de coreo aérea con agua, Jessica Goicoechea se ha enfrentado a una de las pruebas más difíciles de la noche, la tensión se ha palpado en el ambiente desde el primer minuto.

A pesar del esfuerzo físico que conlleva la coreografía aérea con agua tiene una belleza enorme y la concursante ha estado a la altura en todo momento.

Todos los compañeros han estado animando a la influencer mientras realizaba su número, sin poder dejar de mirar las acrobacias y con incertidumbre por la peligrosidad de la coreografía.

José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío

“Es una mierda”: José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Eduardo Navarrete llena de ilusión el plató de El Desafío
RETOS | PROGRAMA 2

Eduardo Navarrete llena de ilusión el plató de El Desafío

La garra de Willy Bárcenas para atravesar las puertas de fuego
RETOS | PROGRAMA 2

La garra de Willy Bárcenas para atravesar las puertas de fuego

Patricia Conde deslumbra en su coreografía de cajas: “¡Qué numerazo!”
RETOS | PROGRAMA 2

Patricia Conde deslumbra en su coreografía de cajas: “¡Qué numerazo!”

La presentadora se ha enfrentado a una de las pruebas más engañosas del programa, la coreografía de Baile Crew con Cajones no es para nada sencilla. Para clavar la prueba hay que hacer un ejercicio físico y mental muy importante.

José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío
RETOS | PROGRAMA 2

“Es una mierda”: José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío

Los dos concursantes son buenos amigos, pero no hay amistad cuando los puntos están en juego. El pique sano entre ambos pone un punto más al duelo.

Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

Rosa, ante una de sus mejores rachas en La Pista: tercera victoria y al borde de otro pleno

Rosa, ante una de sus mejores rachas en La Pista: tercera victoria y al borde de otro pleno

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

Publicidad