La sensualidad de Jessica Goicoechea en un increíble número aéreo

La combinación de agua, gimnasia en aro y gravedad son tres factores que juntos pueden ser muy peligroso. Jessica Goicoechea se ha enfrentado a un reto mayúsculo en el que la concentración y la fuerza han jugado un papel fundamental.

“Este dolor me parece imposible de superar” ha confesado la modelo durante los ensayos. Con marcas por todo el cuerpo, realizar un ejercicio como este en pocos días es algo casi imposible.

En la prueba de coreo aérea con agua, Jessica Goicoechea se ha enfrentado a una de las pruebas más difíciles de la noche, la tensión se ha palpado en el ambiente desde el primer minuto.

A pesar del esfuerzo físico que conlleva la coreografía aérea con agua tiene una belleza enorme y la concursante ha estado a la altura en todo momento.

Todos los compañeros han estado animando a la influencer mientras realizaba su número, sin poder dejar de mirar las acrobacias y con incertidumbre por la peligrosidad de la coreografía.