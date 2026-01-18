Antena3
Mejores momentos | Programa 2

Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete: “Es un número de diez si no hubiera otras siete pruebas en el programa”

El miembro del jurado ha tirado de ironía con el concursante tras ver su reto en la segunda gala de El Desafío.

Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete

Santiago Segura suele estar de broma en todo momento, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque eso no quita que tenga sus momentos de sinceridad. En el programa ha querido bromear con Navarrete sobre su actuación, pero sin dejar de señalar lo bien que lo había hecho.

Eduardo Navarrete llena de ilusión el plató de El Desafío

Eduardo Navarrete ha aprovechado para confesar que ha comenzado “un desafío personal hacia un camino de sentirse mejor”.

“El número ha tenido una gran belleza estética, como el propio Navarrete” ha querido añadir Santiago Segura a su valoración, lo que ha provocado la sonrisa y el agradecimiento del diseñador.

Los concursantes han valorado sus retos tras una espectacular segunda gala de El Desafío.

