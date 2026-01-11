Antena3
Pilar Rubio presenta a Mumu, la tierna mascota de Jessica Goicoechea: “Ha sufrido todos los ensayos”

La miembro del jurado ha protagonizado un tierno momento con el perrito de la concursante a la hora de dar su veredicto sobre la prueba realizada por la influencer en el primer programa.

Carmen Pardo
Jessica Goicoechea ha debutado por todo lo alto en El Desafío tocando la batería junto a la banda de Manuel Carrasco con su conocido tema ‘Pueblo Salvaje’.

Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

Tras la increíble actuación de la concursante, Pilar Rubio ha protagonizado un divertido momento con su mascota.

“Yo no estoy en situación de valorar la actuación, así que voy a pedir que venga esta personita que ha sufrido todos tus ensayos”, le ha asegurado la miembro del jurado a la influencer.

Jessica Goicoechea ha sonreído ante la tierna imagen de su perrita en los brazos de Pilar Rubio.

