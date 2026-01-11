Pilar Rubio presenta a Mumu, la tierna mascota de Jessica Goicoechea: “Ha sufrido todos los ensayos”

Jessica Goicoechea ha debutado por todo lo alto en El Desafío tocando la batería junto a la banda de Manuel Carrasco con su conocido tema ‘Pueblo Salvaje’.

Tras la increíble actuación de la concursante, Pilar Rubio ha protagonizado un divertido momento con su mascota.

“Yo no estoy en situación de valorar la actuación, así que voy a pedir que venga esta personita que ha sufrido todos tus ensayos”, le ha asegurado la miembro del jurado a la influencer.

Jessica Goicoechea ha sonreído ante la tierna imagen de su perrita en los brazos de Pilar Rubio.