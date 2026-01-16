Antena3
Patricia Conde deslumbra en su coreografía de cajas: “¡Qué numerazo!”

La presentadora se ha enfrentado a una de las pruebas más engañosas del programa, la coreografía de Baile Crew con Cajones no es para nada sencilla. Para clavar la prueba hay que hacer un ejercicio físico y mental muy importante.

Patricia Conde ha llevado el humor a los ensayos, lo que ha hecho que todos sus compañeros de baile le hayan cogido un gran cariño. Ante las críticas de los demás por sus pocos conocimientos de baile, ella ha respondido: “Me da igual, yo soy feliz.”

La prueba ha tenido una doble dificultad, porque la coreografía de baile ha ido acompañada de un juego de cajas con los que la actriz ha tenido que trepar, empujar y hasta dar un puñetazo.

Durante la actuación se ha visto a la concursante dándolo todo. La conexión con el equipo de baile ha estado presente durante todo el espectáculo y la colaboración de todos ha dejado una actuación impresionante.

Al terminar, Patricia Conde ha acabado exhausta, pero sin perder el sentido del humor que le caracteriza. Siempre con una sonrisa, la humorista ha conquistado tanto a compañeros como al jurado. ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

