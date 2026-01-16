Avance | Programa 2
Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”
El segundo programa de El Desafío viene lleno de emociones, la primera aterriza en forma de invitada. Una gran sorpresa para todos, pero sobre todo para uno de los miembros del jurado. Esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Nuria Roca es la invitada de la segunda entrega de El Desafío. La presentadora se sentará junto a los miembros del jurado para valorar las actuaciones de los ocho magníficos y dar su punto de vista más crítico.
“No sé si estáis preparados para lo de esta noche”, ha confirmado Nuria Roca después de su presentación. La escritora y presentadora no llega solo para valorar las actuaciones, sino que promete un espectáculo de magia, actividad que ha empezado a practicar desde hace poco.
La tertuliana de El Hormiguero ya sabe lo que es enfrentarse a la presión del público, pero nunca ha actuado delante de un jurado tan exigente, aunque a uno de sus miembros ya lo tiene más que calado.
Nuria Roca y Juan del Val se caracterizan por su complicidad ante las cámaras. Juntos son uno de los matrimonios más televisivos del momento, pero ¿hasta qué punto le apretará las tuercas a Nuria Roca?
