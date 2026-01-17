Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

Al final del programa y durante la asignación de puntos, uno de los momentos de tensión ha sido cuando ha habido que ordenar las tres pruebas más complicadas de la noche.

Todo el plató ha exclamado sorpresa cuando Roberto Leal ha pedido a Daniel Illescas que se levantase, dando a entender que el jurado le otorgaba la tercera posición. Ha sido entonces cuando Juan del Val ha pedido el turno de palabra para explicar su cuatro, “va a ser imposible que en una gala de esta edición vaya a haber tres pruebas de diez”.

El miembro del jurado se ha levantado para romper el cristal y pulsar el botón de la injusticia, con el que se le han sumado cinco puntos más al marcador de Daniel Illescas quien, aliviado ha querido “darle las gracias a Juan por valorar la prueba”.

