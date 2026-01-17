Antena3
Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: "La prueba era de diez"

El miembro del jurado no ha dudado en gastar su única oportunidad de botón de la injusticia con el influencer.

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

Al final del programa y durante la asignación de puntos, uno de los momentos de tensión ha sido cuando ha habido que ordenar las tres pruebas más complicadas de la noche.

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Todo el plató ha exclamado sorpresa cuando Roberto Leal ha pedido a Daniel Illescas que se levantase, dando a entender que el jurado le otorgaba la tercera posición. Ha sido entonces cuando Juan del Val ha pedido el turno de palabra para explicar su cuatro, “va a ser imposible que en una gala de esta edición vaya a haber tres pruebas de diez”.

El miembro del jurado se ha levantado para romper el cristal y pulsar el botón de la injusticia, con el que se le han sumado cinco puntos más al marcador de Daniel Illescas quien, aliviado ha querido “darle las gracias a Juan por valorar la prueba”.

Juan del Val ha gastado su único botón de la injusticia. ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Eduardo Navarrete se integra a la perfección en la coreografía de luces interpretada con los poys.

El cantante ya había avisado en el ensayo del respeto y la presión que sentía por esta prueba. Si ya es complicado realizar cualquier actividad cubierto de fuego, Willy Bárcenas se ha enfrentado al reto de atravesar tres muros de ladrillos con una maza.

