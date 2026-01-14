Antena3
Juan del Val, impresionado ante el reto de Jessica Goicoechea: "Hay números en El Desafío por los que se debería pagar una entrada"

La influencer realizará un coreografía en el aire en la que el agua será protagonista. Un reto visualmente increíble que se lleva los halagos del jurado del programa. Disfruta de la segunda gala de El Desafío el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea será la protagonista de una impresionante coreografía aérea en el segundo programa de El Desafío. La concursante se ha llevado los piropos de los miembros del jurado con su reto.

"Hay números en El Desafío por los que se podría pagar una entrada" ha asegurado Juan del Val mientras Santiago Segura ha puesto en valor que la concursante se juegue la vida con un reto bonito de ver.

Pilar Rubio le ha hecho la ola a la influencer. Una gala llena de emociones y grandes retos de la que podrás disfrutar el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

