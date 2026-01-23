José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

José Yélamo siempre tiene una actitud positiva en El Desafío, pero en esta ocasión el miedo y las dudas se han apoderado del concursante al tener que hacer frente a un desafío de escapismo con fuego.

“Me he quemado literalmente”, le ha confesado el presentador a su amigo Roberto Leal. Los entrenamientos le han dado mal rollo al concursante de El Desafío al ver la estructura sobre la que está colgado.

El presentador ha bromeado sobre el fuego “a algún ministro y algún diputado le va a gustar verme ardiendo” ha confesado Yélamo.

Un difícil reto en el que el concursante tiene que conseguir escaparse rodeado de fuego mientras sale de una estructura bocabajo elevado a cuatro metros. ¿Conseguirá salir José Yélamo de este desafío?