José Yélamo tras ganar el tercer programa de El Desafío: “Llevaba todo el día pálido y sin sonreír”

José Yélamo ha pasado miedo durante su reto en el tercer programa de El Desafío. La concentración del concursante ha tenido que ser máxima para lograr escapar de unas cadenas mientras le prendía fuego.

El presentador ha confesado que “llevaba todo el día pálido y sin sonreír” por la tensión acumulada por el desafío que tenía que realizar.

Al conseguir ganar el programa, Yélamo se ha mostrado muy satisfecho y orgulloso del trabajo realizado. “Ha sido muy emocionante” ha confesado el concursante al descubrir las valoraciones del jurado.