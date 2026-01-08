Jorge Salvador: “Esta temporada se bate el récord de apnea de El Desafío"

Antena3
La nueva temporada de El Desafío, que se estrena este viernes 9 de enero en Antena 3, eleva el nivel de exigencia como nunca antes. Así lo ha asegurado Jorge Salvador durante la rueda de prensa, donde ha adelantado retos extremos, un casting muy competitivo y un récord histórico que se batirá en pantalla.

Durante la presentación de la nueva temporada de El Desafío, Jorge Salvador ha dejado claro que esta nueva edición de El Desafío marcará un antes y un después en el programa. “Es la temporada más peligrosa”, ha afirmado, destacando el enorme esfuerzo físico y mental de los concursantes. “Ha sido fantástico el esfuerzo que han hecho. Todos han sufrido alguna pequeña lesión esta temporada”, ha reconocido.

"Es la temporada más peligrosa"

El productor ha subrayado también el nivel de riesgo asumido por los participantes. “Os habéis arriesgado mucho y eso se va a ver en pantalla”, ha señalado, apuntando que la entrega y la implicación del casting han sido totales. De hecho, entre bromas, ha confesado que “hemos duplicado las horas de fisio esta temporada”, una muestra clara de la dureza de los desafíos a los que se han enfrentado.

Pero si hay un dato que ha sorprendido especialmente es el anuncio de un nuevo récord histórico. “Esta temporada se bate el récord de apnea que tiene Rosa, de cuatro minutos cuarenta”, ha desvelado Salvador, adelantando uno de los momentos más impactantes de la edición y recalcando lo complicado que es estar más de cuatro minutos bajo el agua. “Es el casting más competitivo de todas las temporadas”, ha concluido, dejando claro que el espectáculo y la emoción están garantizados desde el estreno.

Este viernes, 9 de enero, arranca la nueva temporada de El Desafío en Antena 3.

