La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón: “Tenéis el uno de esta noche”

Eva Soriano se caracteriza por esforzarse en todo lo que hace y durante El Desafío lo está demostrando en cada programa, pero no siempre salen bien las cosas.

La cómica debía superar el reto de equilibrio, pero en el momento más complicado no ha superado el reto. Lo que le ha dejado con una cara de rabia bastante notable.

Pese a los ánimos de sus compañeros y el gran abrazo en el que se ha fundido con José Yélamo, Eva Soriano ha esbozado un grito e n el que ha añadido “qué coraje colega, si estaba hecho”.

Sin embargo, la presentadora ha enseñado una sonrisa y ha bromeado con los jueces sobre su nota. “Yo creo que la prueba es mucho más difícil de la impresión que da”, ha explicado Juan del Val.