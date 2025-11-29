Antena 3 LogoAntena3
La humorista

Eva Soriano, concursante de El Desafío: “Yo vengo con un objetivo muy claro: ganar”

La humorista y presentadora es una mujer todoterreno y llega a la sexta temporada de El Desafío para ponerse al límite con los retos más espectaculares.

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano llega a la sexta temporada de El Desafío para demostrar que el humor y los retos pueden ir de la mano.

La presentadora de Cuerpos especiales ya nos sorprendió a todos con su capacidad para convertirse en otros artistas en Tu cara me suena llegando a ser la cuarta clasificada en la gran final de la novena temporada.

Eva Soriano despunta y se alza como ganadora de la undécima gala de ‘Tu cara me suena’

La concursante ha asegurado que llega al programa presentado por Roberto Leal con un objetivo muy claro, “ganar El Desafío”.

¿Será Eva Soriano la ganadora de la sexta temporada de El Desafío? Lo iremos descubriendo semana a semana en el programa presentado Roberto Leal.

