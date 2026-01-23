El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

Daniel Illescas da el máximo en cada programa de El Desafío, pero en esta tercera gala el concursante se ha mostrado algo inseguro, “me siento como un pato mareado bailando”.

En los ensayos, el concursante se ha definido como una persona si mucha coordinación y a eso hay que añadirle la dificultad de bailar sobre el agua en su Waterboy dance.

Daniel Ilescas ha sacado su lado más bailongo y ha defendido de forma espectacular su coreografía con el agua.