El dardo de Roberto Leal a José Yélamo: “Podría hacer lo que él en laSexta, que está todo el tiempo con la mano en el bolsillo”

Roberto Leal ha sido “voluntariamente” elegido para ayudar a Nuria Roca en su truco de magia, él ha tenido que ofrecer su mano con la que la invitada iba aplastando las distintas bolsas de papel que había sobre la mesa. El riesgo estaba en que una de esa bolsa contenía un punzante hierro que podía dejar malherido al presentador de El Desafío.

Ante la situación de estrés, Nuria Roca ha confesado que antes de empezar el programa, Yélamo le había dicho que lo hiciese Roberto Leal, añadiendo que “si se lesiona se pone él a presentar el programa”.

“Es mi objetivo” ha dicho José Yélamo, a lo que Roberto Leal ha contestado indicando que el trabajo del concursante es tan sencillo que lo podría realizar él incluso con la mano en el bolsillo.