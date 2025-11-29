Antena 3 LogoAntena3
Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

El modelo será uno de los valientes que llegan esta temporada para enfrentarse a los retos más espectaculares en El Desafío.

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas es modelo e influencer. El joven de Barcelona ha conseguido alcanzar la increíble cifra de un millón y medio de seguidores en Instagram.

A sus 31 años, el concursante de El Desafío es un apasionado de los viajes y la naturaleza. Una curiosidad de sus redes sociales es que cumple sueños de su abuela, como llevarla de viaje a Japón o subirla en helicóptero.

El modelo tendrá ahora una nueva aventura por delante, conseguir superar cada semana los retos más increíbles en El Desafío.

